По меньшей мере четверо водителей депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс». От одного из водителей заразился депутат Леонид Калашников. Об этом он сам рассказал радиостанции «Эху Москвы». Калашников добавил, что сначала его заболевание протекало бессимптомно, сейчас депутат в больнице с пневмонией. Что же касается о заболевших водителях, они, по словам источника, не прикреплены к конкретным людям, то есть развозят разных депутатов. Как сообщает «Интерфакс», госпитализирован также депутат Дмитрий Новиков.