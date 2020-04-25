Задержание музыканта Леонидова в Петербурге за нахождение в парке было проведено с нарушением санитарных норм

Задержание музыканта Максима Леонидова в Петербурге за нахождение в парке было проведено с нарушением санитарных норм. Об этом сам музыкант сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы гуляли в парке Шуваловка – это парк незакрытый, это не общественное место, вокруг которого есть ограда, это просто часть поселка. Мы гуляли с собакой, я и супруга. Нас остановил наряд полиции и принудительно заставил сесть в автозак, нос к носу с еще несколькими задержанными. Они, как и мы, естественно, были без масок, без перчаток. То есть нас погрузили в эту машину с нарушением всех санитарных прав, чтобы составить протолок, что мы нарушаем санитарные права. Абсурд абсолютный», — сказал он.

М.Леонидов отметил, что его отпустили из отделения полиции после составления протокола.