Суд возобновил дело против бизнесмена из «списка Титова», вернувшегося два года назад в Россию

Бывшего топ-менеджера «Роснефти» Анатолия Локтионова вновь обвиняют в попытке хищения средства.

Дело о мошенничество было возобновлено в январе этого года, следует из постановления, на которое ссылается интернет-издание РБК. Тогда Мосгорсуд отклонил апелляцию Локтионова. Он вернулся в Россию осенью 2018 года в качестве фигуранта так называемого лондонского списка, составленного уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым. Это список бизнесменов, которые скрывались от правосудия в Лондоне, но хотели бы вернуться на родину под гарантии закрытия уголовных дел. Сам Локтионов рассказал, что ему до сих пор приходится защищать свои интересы, а в настоящий момент находится в статусе обвиняемого, хотя никаких следственных действий, по его утверждениям, против него не ведется.

Бывший топ-менеджер нефтяной компании «Роснефть» был фигурантом двух уголовных дел. Сумма хищений по первому из них оценивалась в 3,5 млн долларов, по второму оценки сильно разнились – от 6,5 до 101 млн рублей. Локтионов бежал в Великобританию после возбуждения первого дела. При этом сам он уверяет, что замминистра внутренних дел Александр Романов в личной беседе назвал обвинения против него нелепыми. Однако, настаивает бизнесмен, делу вновь дали ход под давление прокуроров.

Несколько других бизнесменов из «списка Титова» после возвращения на родину также вновь подвергались уголовному преследованию: например, предпринимателю Анатолию Каховкину назначили 3 года колонии. Затем, правда, срок заменили на условный.