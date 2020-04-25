Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил проведение выборов главы государства, намеченных на нынешний год и анонсировал принятие новой конституции страны в ближайшие 5 лет.

Сегодня во время визита в Гомельскую область, Александр Лукашенко заверил, что предстоящие в этом году президентские выборы состоятся не позднее 30 августа. И пройдут в соответствии с нынешним основным законом страны. Ранее Лукашенко заявлял, что планирует снова баллотироваться на пост главы государства.

Что же касается новой конституции, то Президент Белопуссии отметил, что она, скорее всего, будет принята в ближайшую пятилетку. Напомню, что в ноябре прошлого года Лукашенко анонсировал создание группы специалистов, которые будут работать над подготовкой проекта обновленного основного закона. При этом белорусский лидер заявил тогда, что спешки в работе над изменениями в конституцию быть не должно.

А вот свое послание к народу и парламенту, запланированное на середину апреля, Лукашенко перенес на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса и экономической неопределенности во всем мире.

Новую дату послания Александр Лукашенко не назвал, однако допустил, что оно может быть сопряжено с его президентской компанией.