Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион осудил прихожан, которые пошли на Пасху в храм. По словам священника, призывы патриарха игнорировать нельзя. Митрополит также не стал осуждать полицейских, которые штрафовали прихожан за нарушение режима изоляции, он добавил, что полиции не следует мешать заниматься её делом, сообщает агентство Интерфакс.