Президент Белоруссии Александр Лукашенко отложил послание народу из-за, как он выразился «коронапсихоза»

Глава республики сказал, что ситуация в мире неопределённая, а ему хочется избежать неопределённости в своём послании. Вместе с тем, Лукашенко сообщил, что не собирается переносить президентские выборы. Они пройдут точно в соответствии с Конституцией. Что же касается Конституции, её, по словам руководителя республики, ждут изменения в ближайшие пять лет.
2020-04-25T14:30:00+03:00
2020-04-25T14:37:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 25 апреля 2020
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