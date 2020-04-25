Президент Белоруссии Александр Лукашенко отложил послание народу из-за, как он выразился «коронапсихоза»

Глава республики сказал, что ситуация в мире неопределённая, а ему хочется избежать неопределённости в своём послании. Вместе с тем, Лукашенко сообщил, что не собирается переносить президентские выборы. Они пройдут точно в соответствии с Конституцией. Что же касается Конституции, её, по словам руководителя республики, ждут изменения в ближайшие пять лет.