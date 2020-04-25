РБК: Глава ЛУКОИЛа исключил понижение цен на бензин в России

Глава ЛУКОИЛа исключил понижение цен на бензин в России. Об этом пишет РБК. Как выразился Вагит Алекперов, «цены на бензин, к сожалению, у нас не привязаны к международным ценам на нефть». Глава ЛУКОИЛА добавил, что стоимость бензина связана с налоговыми выплатами. В этом году, по его словам, продавцы бензина заплатят 700 миллиардов рублей дополнительных налогов в адрес государства.
2020-04-25T14:30:00+03:00
2020-04-25T14:36:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 25 апреля 2020
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