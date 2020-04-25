«Аэрофлот» рассчитывает на возобновление международного сообщения в июле. В этом случае рынок авиаперевозок сможет восстановиться за шесть-семь месяцев, — сказал в эфире государственного телевидения глава компании Виталий Савельев. Он рассказал, что сейчас «Аэрофлот» в 10 раз сократил число ежедневных вылетов.
2020-04-25T14:30:00+03:00
2020-04-25T14:36:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 25 апреля 2020
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