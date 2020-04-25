«Аэрофлот» рассчитывает на возобновление международного сообщения в июле. В этом случае рынок авиаперевозок сможет восстановиться за шесть-семь месяцев, — сказал в эфире государственного телевидения глава компании Виталий Савельев. Он рассказал, что сейчас «Аэрофлот» в 10 раз сократил число ежедневных вылетов.