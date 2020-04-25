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14:30, 25 апреля 2020

Власти Хакасии обвинили местного жителя в том, что он заразил коронавирусом 34 человека

По словам губернатора Валентина Коновалова, люди заболели из-за прибывшего из Москвы. Он был изолирован дома, там выпил, получил травму и оказался в больнице. По словам губернатора, пациент не предупредил врачей, что должен находиться на карантине, в итоге в травматологическом отделении Абаканской больницы образовался самый крупный в регионе очаг заражения коронавирусом.



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