Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с подтвержденным коронавирусом

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников госпитализирован с подтвержденным коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Нахожусь в больнице, чувствую себя средне. Сначала в среду вечером подтвердился диагноз у водителя моего автомобиля, с управления делами мне позвонили вечером. И я выдерживал 5 дней карантин, хотя у меня все тесты были отрицательные. Никаких симптомов не было, а с понедельника решил сам уже съездить на компьютерную томографию. И на компьютерной томографии выявили, хотя симптомов никаких не было. Вчера появилась температура 38,5», — сказал депутат.