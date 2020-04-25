Ответ на иск оппозиции по поводу режима самоизоляции продемонстрировал адекватное поведение властей – Павловский

Ответ на иск оппозиции по поводу режима самоизоляции продемонстрировал адекватное поведение столичных властей. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Глеб Павловский.

«Ответ мэрии на иск – это уважительный ответ, он выгодно отличается от языка, которым разговаривает, например, наш МИД. В нем нет скрытого посыла «отвали», есть ссылки на закон, которые можно оспаривать. В этой ситуации ответ на иск надо приветствовать, если не по содержанию, то по форме. Мэрия ведет в нем себя как нормальная городская власть, вступающая в правовой диалог в гражданами. С ней можно спорить, она отвечает. Да, это необычно для нас, это временный альянс и надо бороться за то, чтобы он сохранился», — сказал он.

Г.Павловский добавил, что такой стиль взаимодействия с населением, судя по всему, временная и вынужденная мера, вызванная эпидемиологической ситуацией в столице.

Ранее жители Москвы подали коллективный иск к мэру Сергею Собянину о незаконности введения режима самоизоляции в столице. По утверждению истцов, указ мэра незаконно ограничивает конституционное право граждан на передвижение, в то как в городе действуют стройки и не прекращено внешнее сообщение.