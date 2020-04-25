Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил «Интерфаксу " о том, что проходит лечение от COVID-19.

«Да, я нахожусь в больнице. Лечусь от коронавируса», — сказал Калашников в субботу.

По словам депутата, у него высокая температура, но он не подключен к аппарату ИВЛ.

«Состояние не очень хорошее. Сначала у меня водитель заболел, я от него заразился», — уточнил Калашников.

Все, кто мог контактировать с депутатом Госдумы от КПРФ Леонидом Калашниковым, у которого диагностирована вызванная коронавирусом пневмония, отправлены на карантин. Об этом ТАСС сообщил источник в аппарате нижней палаты.