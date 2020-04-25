Не весь российский бизнес, по оценке правительства, может пережить нынешний кризис

Такой прогноз дали в Минэкономразвития.

Кризис 2020 года – первый за последние годы, с которым масштабно столкнулся малый и средний бизнес, считает министр экономического развития Максим Решетников. По его мнению, нынешней нестабильности уступают кризисы 2008 и 2014 года. При этом он не стал предполагать, какое количество предприятий малого и среднего бизнеса сможет устоять. Решетников лишь отметил, что власти продолжают рассматривать обращения о поддержке.

Премьер-министр Михаил Мишустин, тем временем, утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях. Она будет действовать от 4 до 6 месяцев, после этого, говорится в документе, выплаты можно будет делать в течение года. В список наиболее пострадавших отраслей правительство ранее включило общепит, гостиничный бизнес, туризм, дополнительное образование и выставочную деятельность.

Помимо бизнеса с проблемами могут столкнуться и банки. Этого не исключил глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, российским кредитным учреждениям придется оказать поддержку, если восстановление экономики не начнется в III-м квартале этого года.