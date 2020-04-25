РБК: Тверской суд Москвы возобновил дело бывшего топ-менеджера «Роснефти» из так называемого «списка Титова»

Тверской суд Москвы возобновил дело бывшего топ-менеджера «Роснефти» из так называемого «списка Титова». Об этом сообщает РБК. Анатолия Локтионова подозревают в мошенничестве. В 2018 году бизнесмен вернулся в Россию на условиях фигуранта списка, составленного бизнес-омбудсменом Борисом Титовым — туда вошли предприниматели, которые изъявили желание вернуться на родину, но имеющие проблемы с законом в России.