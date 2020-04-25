Музыканта Максима Леонидова задержали в Петербурге

Певец пошел на прогулку в парк.

Основателя бит-квартета «Секрет» Максима Леонидова везут сейчас в полицию. Об этом сообщил петербургский депутат Борис Вишневский. Музыкант решил прогуляться в одной из парков города. Ранее Смольный из-за эпидемии коронавируса закрыл несколько парков. «Единая Россия», которая имеет большинство в местном парламенте, недавно внесла изменения в городское законодательство. Теперь за такую прогулку полагается штраф. Накануне Смольный и МВД подписали соглашение и теперь нарушителей могут отлавливать сотрудники полиции. Однако парк, в котором гулял Леонидов, не относится к запрещенным. Кроме того, певцу нет 65 лет. На него не распространяется требование об обязательной самоизоляции. Дозвониться до музыканта «Эху» не удалось.

Согласно административному кодексу Петербурга за подобное нарушение положен штраф в 4 тысячи рублей.