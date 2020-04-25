Почти шесть тысяч новых случаев заболевания коронавирусом выявили в России за минувшие сутки

Выздоровели за это же время 682 человека.

Количество заболевших по стране сегодня увеличилось на пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть человек, и теперь по официальным данным их общее число составляет без малого семьдесят пять тысяч. Новые случаи выявили почти во всех регионах России — объявили в штабе по борьбе с коронавирусом при правительстве.

Тем временем всё новые регионы сообщают о серьезных проблемах из-за эпидемии. Так, в Ингушетии число больных превысило уже пятьсот человек. Учитывая, что большинство пациентов лечатся на дому, местная скорая помощь вынуждена работать в усиленном режиме, писало интернет-газета «Ингушетия». По её данным в больницы поступают около двухсот вызовов в сутки.

Еще один новый очаг коронавируса появился в Хакасии. Там пациент больницы города Абакана, который недавно был в Москве, заразил коронавирусом уже тридцать четыре человека. По прибытии в республику мужчина был изолирован дома, но получил травму, находясь в нетрезвом состоянии. Когда врачи приехали, чтобы доставить его в травматологию, он никому не сказал, что находится на обязательном карантине.

В России в общей сложности скончался шестьсот восемьдесят один пациент с коронавирусом.