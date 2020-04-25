Орешкин: Россия лучше других готова к кризису, но остаться островком стабильности не удастся

Россия лучше других готова к кризису, но остаться островком стабильности не удастся, сказал помощник президент Максим Орешкин. В интервью государственному телевидению он сообщил, что наша страна подошла к ситуации подготовленной, поэтому есть ресурсы, позволяющие купировать часть проблем, однако, по словам Орешкина, глубина мирового кризиса слишком большая.
2020-04-25T13:30:00+03:00
2020-04-25T13:32:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 25 апреля 2020
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