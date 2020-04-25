Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается в ближайшие пять лет изменить Конституцию. О том, что в этот период у республики, вероятно, появится новая версия Основного закона страны, глава государства сказал во время сегодняшней рабочей поездки, сообщает агентство БЕлТа. Лукашенко ездил сажать сосны в Чернобыльской зоне.