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13:30, 25 апреля 2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается в ближайшие пять лет изменить Конституцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается в ближайшие пять лет изменить Конституцию. О том, что в этот период у республики, вероятно, появится новая версия Основного закона страны, глава государства сказал во время сегодняшней рабочей поездки, сообщает агентство БЕлТа. Лукашенко ездил сажать сосны в Чернобыльской зоне.



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