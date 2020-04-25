Полиция Петербурга не имела права задерживать музыканта Леонидова – депутат Вишневский

Полиция Петербурга не имела права задерживать музыканта Максима Леонидова за нахождение в парке, так как режим ограничения по передвижению граждан носят только рекомендательный характер. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, руководитель фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

«Только что в Петербурге полиция задержала знаменитого музыканта Максима Леонидова за то, что он посмел отойти больше чем на сто метров от дома. Задержали его в парке, который не закрыт для посещения. Максиму меньше 65 лет, он не обязан находиться в самоизоляции, а постановление городского правительства, что граждане не должны отходить далее, чем на сто метров с собакой, у нас рекомендательное, для тех, кому меньше 65 лет. В отличие от Москвы, оно не носит обязательного характера», — сказал он.

Б.Вишневский добавил, что направляется сейчас в отделение полиции, куда отвезли задержанного, для оказания правовой поддержки.