В ответе на иск в мэрии Москвы заявили, что цифровые пропуска не носят принудительного характера – мундепутат

В ответе на иск оппозиции по поводу незаконности режима самоизоляции в мэрии Москвы заявили, что цифровые пропуска не носят принудительного характера. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из истцов муниципальный депутат района «Кунцево» Денис Шендерович.

«Пропуска носят заявительный принцип, поэтому права не нарушены, по утверждению представителя мэрии. Мы же не заставляем вас, хотите – заявляйте, хотите, не заявляйте, поэтому права не нарушены. Конечно, это юридическая ложь, потому что в указе четко прописано, что если ты, гражданин Москвы, не оформишь этот пропуск, и нарушишь этот указ, то тебя ждет административная и уголовная ответственность. Это фактическое принуждение к оформлению этих пропусков», — сказал он.

В ответе мэрии, по утверждению политика, содержится множество и других юридических противоречий.

Судебное заседание по иску москвичей о незаконности введения режима самоизоляции в столице состоится, по информации Д.Шендеровича, в Мосгорсуде 28 апреля. Заявители иска не рассчитывают на положительное решение в суде первой инстанции, однако намерены в дальнейшем обращаться в Европейский суд по правам человека.

Муниципальный депутат также добавил, что после того как Мосгорсуд примет решение в пользу мэрии, у правительства будут все основания распространить опыт Москвы на другие регионы страны.