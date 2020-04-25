Российские власти анонсировали сразу несколько рейсов для возвращения граждан из-за границы

Это будет происходить по новым правилам.

В ближайшие четыре дня будут организованы новые перелеты в разные российские города из Арабских эмиратов, Армении, Италии, Израиля, Южной Кореи и Мальдивских островов. В отличие от предыдущих подобных рейсов, на которые пускали людей только с пропиской в одном или двух смежных регионах, теперь на каждый самолёт будут допущено большее количество людей.

Дело в том, что большинство этих перелетов рассчитаны не на один город, как раньше, а на два, то есть самолет сначала приземлится например Москве, а затем в Санкт-Петербурге.



Вчера официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила в эфире «Эха», что всего за границей осталось около тридцати тысяч россиян, которые хотят вернуться в страну. Она отметила, что их количество постоянно меняется, поскольку всё новые люди просят организовать для них рейсы.

Захарова отметила, что наиболее трудная ситуация сейчас в Индии. Сегодня туристы, которые там застряли, записали видеообращение к российским властям. Там они говорят, что всего в Дели их шестьсот два человека.

Возвращение российских граждан в страну возобновили шестого апреля. В МИДе заявили, что с начала месяца таким образом перевезли около шести тысяч человек.