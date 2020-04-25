Около 60 человек заперли в хостеле в Москве после обнаружения коронавируса у одного из постояльцев

Людям запретили покидать помещение, при этом у них нет электричества и доступа к воде.

Постояльцы хостела, расположенного в торговом центре «Маяк» в московском районе Чертаново Центральное, находятся на карантине с начала апреля – тогда у одного из жильцов был подтвержден коронавирус, и люди получили постановление санитарного врача о запрете выходить на улицу. Как сообщает московский штаб политика Алексея Навального, снаружи дежурит наряд полиции, чтобы никто из жильцов не смог сбежать. Между тем, карантин уже несколько раз продлевали из-за того, что в хостеле регулярно появляются новые заболевшие. Никакой изоляции здоровых от зараженных не предусмотрено, дезинфекции не проводится и даже продукты постояльцам хостел не предоставляет. Еду и воду приходиться передавать на веревке через окно. Более того, уже несколько дней отключена вода на кухне и в душевой, работает лишь один туалет. Об этом рассказали сами постояльцы.

Администрация хостела отказывается от комментариев, объясняя отключение воды «аварийной ситуацией». Накануне в хостеле отключили электричество – работают только несколько розеток. При этом с постояльцев продолжают требовать оплаты комнат.

По мнению некоторых жильцов хостела, администрация специально отключила им воду и электричество.