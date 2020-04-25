Мэрия Москвы отвергла обвинения оппозиционеров в незаконности режима изоляции и введения цифровых пропусков

Соответствующий ответ на иск оппозиционных муниципальных депутатов власти направили в Мосгорсуд.

В мэрии не считают, что пропускная система нарушает право на свободу передвижения, неприкосновенность жизни и семейную тайну. Такая позиция содержится в документе, который опубликовал в телеграме муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович. Он был и инициатором иска к властям. Они, в свою очередь, настаивают, что указами о режиме изоляции в столице накладывают на горожан публично-правовые обязанности, которые включают в себя и ограничение свободного перемещения. К добросовестному осуществлению своих прав и обязанностей власти относят и получение цифровых пропусков. Эти меры, утверждается в их ответе в Мосгорсуд, нужны для защиты от коронавируса здоровья других граждан.

Около двадцати активистов и муниципальных депутатов Москвы подали коллективный иск к мэру Сергею Собянину об отмене указа о введении цифровых пропусков в середине апреля. Они считают, что документ ограничивает конституционные права. Также истцы считают незаконным и предусмотренное за несоблюдение режима изоляции наказание. Помимо этого, они полагают, что ограничения могут продлиться неограниченное количество раз, а личные данные москвичей могут быть украдены.

В ответе столичных властей, как и в их изначальном распоряжении, множество противоречий, скорей всего дело дойдёт до ЕСПЧ — сказал «Эху» один из истцов, муниципальный депутат Денис Шендерович.

Шендерович отметил, что после того как суд примет решение в пользу мэрии, у властей будут все основания распространить опыт Москвы на другие регионы.

Ответ мэрии на иск оппозиции — это адекватная реакция в условиях ухода в сторону федеральных властей, — сказал «Эху» политолог Глеб Павловский.

Павловский подчеркнул, что вероятно адекватное поведение демонстрируется временно и вынужденно.

Это не первые иски активистов и оппозиционных муниципальных депутатов к столичным властям. Так, политики Елена Русакова и Андрей Морев оспаривают поправку, которая позволяет штрафовать москвичей за нарушение режима повышенной готовности с помощью геолокации и камер видеонаблюдения.