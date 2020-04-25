Решетников: Не весь российский бизнес переживёт нынешний кризис, но жизнь точно продолжится

Не весь российский бизнес переживёт нынешний кризис, но жизнь точно продолжится, — сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. В эфире государственного телевидения он напомнил о кризисах 2008 и 2014-го года. При этом Решетников добавил, что это, пожалуйста, первый кризис, с которым в таких масштабах столкнулись предприниматели, особенно малый и средний бизнес, передаёт агентство ТАСС.