Греф: Кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 миллиардов рублей

С такой оценкой выступил глава Сбербанка Герман Греф, передаёт агентство ТАСС. Греф добавил, что банкам придётся оказывать поддержку, если восстановление экономики не начнётся после третьего квартала. Кроме того, глава Сбербанка призвал власти смелее отменять налоговые платежи и предоставлять льготы для арендодателей.