Автоинспекторы задержали в Москве более 130 водителей, находившихся на карантине по коронавирусу. Это данные за месяц, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МВД. По итогам проверок в ведомстве также рассказали, что у 4,5 процентов проверенных водителей в столице с начала действия пропускной системы не оказалось пропусков.
2020-04-25T12:30:00+03:00
2020-04-25T12:31:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 25 апреля 2020
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