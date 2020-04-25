В СПЧ рассчитывают на смену главреда «Ведомостей» Шмарова в результате обращения по поводу цензуры в газете

В Совете по правам человека при президенте рассчитывают на смену главного редактора «Ведомостей» Андрея Шмарова в результате обращения по поводу цензуры в газете. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист, член СПЧ Леонид Никитинский.

«Вчера стало известно, что сделка, в результате которой пришел новый главный редактор, под большим вопросом, потому что собственники, которые в ней участвовали, справедливо говорят, что стоимость активов падает в результате, зачем это нужно. Я рассчитываю на то, что наше письмо добавит веса тем, кто предлагает поискать другую фигуру, не этого человека, а какого-то другого. Иначе мы погубим газету, а газета одна из лучших в России», — сказал он.

Л.Никитин отметил, что действия нынешнего главного редактора «Ведомостей» незаконны.

«Это акт цензуры. То, что позволяет себе Шмаров в отношении сотрудников редакции, прямо запрещено статьей 29 Конституции. Он пытается снимать определенные материалы, ссылаясь по глупости на какое-то мнение высших кругов. У них и в уставе есть правило, что никто не имеет права журналистам указывать», — подчеркнул он.

Ранее постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов при Совете по правам человека выступила в поддержку сотрудников газеты «Ведомости». Открытое письмо о недопустимости цензуры в издании подписали ряд членов СПЧ, журналистов и общественных деятелей. Авторы обращения критикуют действия нового исполняющего обязанности главного редактора издания Андрея Шмарова, который удалил колонку, посвященную главе «Роснефти» Игорю Сечину, и переписал заголовок другой заметки об этой компании. Сотрудники газеты также сообщили, что А.Шмаров, сославшись на недовольство Кремля, запретил публиковать опросы «Левада-центра» и критику поправок к Конституции об обнулении президентских сроков.