Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Чернобыльскую зону сажать сосны. Как сообщает государственное агентство БелТА, глава республики традиционно уделяет внимание возрождению этих земель в двадцатых числах апреля. Завтра исполнится 34 года со дня катастрофы на чернобыльской АЭС.