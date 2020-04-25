Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Чернобыльскую зону сажать сосны. Как сообщает государственное агентство БелТА, глава республики традиционно уделяет внимание возрождению этих земель в двадцатых числах апреля. Завтра исполнится 34 года со дня катастрофы на чернобыльской АЭС.
2020-04-25T12:00:00+03:00
2020-04-25T12:04:53+03:00
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12:00, 25 апреля 2020
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