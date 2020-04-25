Бельгия приступит к поэтапному снятию карантина с 4 мая

При этом ношение масок в общественных местах станет обязательным.

Процесс ослабления карантинных мер в Бельгии, который начнется в начале мая, будет продолжаться как минимум до конца лета – и то лишь в том случае, если ситуация с коронавирусом не ухудшится. Сначала гражданам разрешат выходить на пробежки и заниматься спортом по двое, затем откроются непродовольственные магазины, еще через неделю – музеи и парикмахерские. Также власти разрешат небольшие вечеринки, передает агентство ТАСС. Еще позже – уже в июне – в Бельгии могут открыться бары и рестораны. Возможно, тогда же людям разрешат поездки по стране. Последняя фаза предусматривает снятие запрета на массовые мероприятия, фестивали и концерты.

Бельгия стала не первой европейской страной, объявившей о постепенном смягчении карантина. Ранее похожий план был представлен в Германии, где с 4 мая вновь заработают школы и парикмахерские. Смягчили ограничения и еще несколько государств, включая Австрию, Данию и Чехию.

Несмотря на ослабление режима карантина, власти европейских стран заверяют, что активные меры по борьбе с эпидемией коронавируса продолжатся.