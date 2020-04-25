Почти сто семьдесят тысяч человек в России находятся под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус

При этом, количество смертей от новой болезни растет.

За всё время с начала пандемии в России медики наблюдали в общей сложности почти шестьсот пятьдесят тысяч человек, — объявили сегодня в Роспотребнадзоре. Там отметили, что в результате по стране выявили шестьдесят восемь с половиной тысяч случаев заболевания коронавирусом. По официальным данным, шестьсот пятнадцать человек умерли, а выздоровели более пяти с половиной тысяч.

Оперативный штаб по борьбе с болезнью тем временем сообщает, что смертность от неё за последнюю неделю удвоилась. Если до четырнадцатого апреля в Москве было не более пятнадцати летальных случаев в день, то за минувшие сутки от коронавируса скончался сорок один человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что распространение новой болезни может прекратиться, только когда у шестидесяти процентов жителей страны выработают к ней иммунитет. Сейчас еще нет точных данных относительно того, насколько россияне близки к этому показателю. В ведомстве сказали, что в скором времени начнут соответствующие исследования.

Всего в мире заразились более двух миллионов восьмисот тысяч человек.