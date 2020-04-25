В Москве сегодня пройдет онлайн-марафон «Счастье с доставкой на дом» по пристройке животных из приюта

В Москве пройдет онлайн-марафон «Счастье с доставкой на дом» по пристройке животных из приюта. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» организатор мероприятия Маргарита Кондратьева.

«Все животные готовы к пристройству, они вылечены, привиты, стерилизованы. Пристройство происходит по всем правилам, это не игрушечка на время карантина – это животное на всю жизнь. С каждым новым хозяином проводится несколько собеседований, обязательно заключается договор ответственного содержания, волонтер наблюдает за судьбой животного в течение достаточно длительного времени. Проводится осмотр квартиры по видео, чтобы понять, в каких условиях будет жить животное, даются рекомендации по его содержанию и питанию. Передача происходит с соблюдением всех правил безопасности», — сказала она.

М.Кондратьева добавила, что наблюдается большой интерес к акции, еще до официального старта марафона часть питомцев разобрали по домам. Сегодня волонтеры представят потенциальным владельцам 95 животных.