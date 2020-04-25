Социальная сеть Facebook анонсировала запуск сервиса групповых видеозвонков. Участвовать смогут до 50 человек, ограничений по времени не будет, — говорится в сообщении компании. Там уточнили, что приглашение присоединиться к видезвонку смогут принять и те, у кого нет учётной записи в Facebook.
2020-04-25T11:30:00+03:00
2020-04-25T11:32:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 25 апреля 2020
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