Социальная сеть Facebook анонсировала запуск сервиса групповых видеозвонков. Участвовать смогут до 50 человек, ограничений по времени не будет, — говорится в сообщении компании. Там уточнили, что приглашение присоединиться к видезвонку смогут принять и те, у кого нет учётной записи в Facebook.