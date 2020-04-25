Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов на этот итальянский остров после окончания пандемии. Об этом сообщает газета Daily Mail. Власти также собираются заплатить за каждую третью ночь в сицилийском отеле. Гости получат бесплатные билеты в музеи и на места археологических раскопок. На программу будет потрачено 50 миллионов евро.