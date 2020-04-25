Власти Бельгии объявили о поэтапной отмене карантина

Снимать ограничения в стране начнут 4 мая. При этом граждане будут обязаны носить медицинские маски в общественных местах. С 4-го числа в Бельгии будут разрешены пробежки и спорт на улице по два человека. Отроются магазины тканей, в которых власти предлагают покупать материалы для изготовления масок. С 11 мая в стране возобновят работу непродовольственные магазины, будут разрешены встречи живущих отдельно членов семей. Поездки по стране власти Бельгии собираются разрешить не раньше, чем в начале июня.
2020-04-25T11:30:00+03:00
2020-04-25T11:32:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 25 апреля 2020
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