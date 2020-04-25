США начали расследование из-за падения цен на нефть сорта WTI

Стоимость барреля сырья этой марки несколько дней назад достигла отрицательных значений.

Речь может идти о нарушении закона о товарной бирже – об этом сообщили в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США. Как считает в интервью агентству Reuters комиссар регулятора Дэн Берковиц, такое движение цен к отрицательным отметкам было экстремальным и из-за этого власти изучат все возможные объяснения. Разбирательство может занять несколько лет. С просьбой начать расследовать причины падения цены на сырье WTI обратился основатель американской нефтяной компании Continental Resources Харольд Хамм. Он не исключает, что к такой ситуации могли привести некие манипуляции рынком или сбои в работе системы торгов.

Нестандартная ситуация возникла, когда на фоне истечения майских контрактов и заполнении хранилищ цена барреля нефти WTI достигала минус 38 долларов. При этом инвестор при этих условиях должен обязательно забрать сырье и на него ложится обязательство его где-то хранить.

В России, тем временем, инвесторы намерены подать иск против Мосбиржи из-за ситуации с торгами нефтью WTI. Общая сумма претензий может превысить миллиард рублей.