В Перу уволен глава МВД, сообщивший о сотнях полицейских с подтверждённым коронавирусом. О том, что президент Мартин Вискарра отправил Карлоса Морана, сообщает агентство РИА Новости. На этой неделе Морана сообщил, что COVID-19 обнаружен у тысячи двухсот сотрудников правоохранительных органов в Перу. В правительстве связали отставку главы МВД с расследованием коррупционной схемы вокруг поставок защитных санитарных средств для полицейских.
2020-04-25T11:00:00+03:00
2020-04-25T11:03:38+03:00
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11:00, 25 апреля 2020
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