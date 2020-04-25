В Перу уволен глава МВД, сообщивший о сотнях полицейских с подтверждённым коронавирусом. О том, что президент Мартин Вискарра отправил Карлоса Морана, сообщает агентство РИА Новости. На этой неделе Морана сообщил, что COVID-19 обнаружен у тысячи двухсот сотрудников правоохранительных органов в Перу. В правительстве связали отставку главы МВД с расследованием коррупционной схемы вокруг поставок защитных санитарных средств для полицейских.