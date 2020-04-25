ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами в условиях эпидемии коронавируса

Госавтоинспекция советует следить за последней информацией и иметь при себе все необходимые документы.

При поездках из одного региона в другой нужно прежде всего выяснить, какие ограничения на передвижение ввели местные администрации. Для этого перед выездом необходимо изучить информацию на сайтах органов власти регионов, через которые пролегает маршрут. В ГИБДД предупреждают, что обстановка может очень быстро меняться, но пока в большинстве субъектов нет ограничений на передвижение транзитного транспорта.

При себе гражданам рекомендуется иметь не только паспорта и документы на автомобиль, но и другие бумаги, например, справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор или подтверждение того, что человек не заражен коронавирусом.

Хотя жестких запретов на передвижение в большинстве регионов нет, Госавтоинспекция советует воздержаться от дальних поездок и отправляться в путь только в том случае, если этого нельзя избежать.

Ранее часть регионов ввели цифровые пропуска для передвижения граждан. В некоторых субъектах планируют использовать систему QR-кодов, которые представляют собой электронные подписи, считываемые с помощью гаджетов.