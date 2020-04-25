Заразившийся коронавирусом врач умер в Петербурге

Это первый подобный известный случай.

Врач анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Петербурга Сергей Белошицкий умер в возрасте 50 лет от коронавирусной инфекции COVID-19. Сообщение об этом появилось на странице больницы в Facebook. Тест на новую болезнь дал положительный результат. Белошицкий был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Это первый известный случай, когда в Петербурге умирает врач, у которого обнаружили коронавирус. Сейчас в Елизаветинской больнице на карантин закрыты два отделения. Ранее медики нескольких больниц Петербурга сообщали о том, что им не хватает сертифицированных средств защиты, а больницы не разделены должным образом на «чистую» и инфицированную зоны.

По данным Смольного на 23 апреля в больнице с подтвержденных коронавирусом находится 121 медицинский работник.