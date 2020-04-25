Патриарх Кирилл направил 8 тонн гуманитарного груза в итальянскую Апулию. Такое решение предстоятель РПЦ принял после жалобы главы региона Микеле Эмилиано на нехватку средств индивидуальной защиты.

В столице Апулии, городе Бари, есть подворье РПЦ.