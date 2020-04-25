СПЧ потребовала предоставить журналистам газеты «Ведомости» право выдвинуть кандидатуру главного редактора

Комиссия по свободе информации в президентском Совете по правам человека потребовала предоставить журналистам газеты «Ведомости» право выдвинуть кандидатуру главного редактора. Заявление комиссии опубликовано на сайте СПЧ. Ситуацию, когда главный редактор издания снимает публикации и запрещает приводить данные опросов «Левады-центра» в СПЧ назвали «актом цензуры, прямо запрещенной Конституцией».

Обращение в связи с ситуацией в «Ведомостях» также выпустил телеканал «Дождь». Редакция телеканала уверена, что речь идёт о полном уничтожении газеты.