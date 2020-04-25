Декан одного из факультетов МГУ подтвердил, что в университете обсуждается возможность административной реформы

Речь идет об объединении факультетов в школы.

Обсуждение новой структуры университета вышло на передний уровень из-за того, что заканчивается нынешняя программа развития МГУ. Об этом рассказал декан факультета Вычислительной математики и кибернетики Игорь Соколов в ходе онлайн-встречи со студентами, организованной студенческим советом. По его словам, вопрос объединения факультетов в школы находится на решающей стадии и практически решен. В качестве примера Соколов привел возможный состав одной из школ: это факультеты ВМК и мехмат, Институт механики и Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ. Декан при этом подчеркнул: факультеты, согласно проекту реорганизации, сохранят свою деятельность и останутся как структурные единицы. Над ними просто будет еще одна управляющая структура в виде школ. При этом сам процесс объединения Соколов объяснил оптимизацией и повышением эффективности. Декан факультета ВМК также рассказал, что ректор МГУ намеревался озвучить это решение раньше, но из-за ситуации с коронавирусом произошла задержка.

Чуть ранее интернет-издание «Проект» со ссылкой на источники и Инициативная группа МГУ сообщали, что все 40 факультетов университета планируется объединить в 14 высших школ.