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10:00, 25 апреля 2020

Патриарх Кирилл отправил в Италию груз гуманитарной помощи

РПЦ собрала для полуострова различные медицинские материалы, включая средства индивидуальной защиты.

От имени предстоятеля Русской Православной Церкви в город Бари на юго-востоке Италии приехал грузовик с восемью тоннами гуманитарной помощи. В нее вошли медицинские маски, халаты, градусники и другие необходимые сейчас вещи. Патриарх Кирилл также написал главе города письмо, где отметил, что Россию и его регион связывают особые духовные узы. Дело в том, что именно в Бари хранятся мощи святителя Николая, которые в 2017-ом году привозили в Москву. Предстоятель церкви сейчас назвал это событие великим и отметил, что итальянские власти тогда приложили для этого особые усилия.
О получении груза сам глава города Микеле Эмилиано рассказал у себя в «Фейсбуке». Он отметил, что ранее лично обращался к патриарху за помощью, поскольку в регионе очень тяжелая ситуация с коронавирусом, и чиновники не могли справиться с дефицитом средств первой необходимости.
Посол России в Италии Сергей Разов ранее также рассказывал агентству ТАСС, что власти региона Апулии, где расположен Бари, также просили перебросить к ним военнослужащих, работающих сейчас на севере страны. Это нужно для проведения работ по дезинфекции.

Также в Апулии расположено подворье РПЦ, которое местный власти ей передали несколько лет назад.



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