Московская мэрия ответила на иск оппозиционеров из-за режима изоляции

Власти столицы утверждают, что требования истцов не соответствуют законодательству.

Пропускная система в Москве не нарушает прав граждан на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни – во всяком случае, так утверждают в мэрии. По версии представителей властей, речь идет о возложении на горожан особых обязанностей, которые в том числе ограничивают их свободное перемещение. Об этом говорится в официальном ответе мэрии на иск, поданный в Мосгорсуд сторонниками оппозиционера Дмитрия Гудкова. Документ цитирует газета РБК. В нем также говорится, что введенные ограничения направлены на защиту жителей столицы. Утверждения истцов о том, что из-за системы цифровых пропусков могут быть раскрыты личные данные граждан, в мэрии также отмели. Доступ посторонних к этим сведениям «технологически исключен», заверили чиновники. Ответчики указали, что сам пропуск никаких данных не содержит и представляет собой буквенно-числовой код.

Иск сторонников Гудкова в Мосгорсуд был подан в начале апреля. В нем оппозиционеры просят признать незаконным указ мэра Москвы Сергея Собянина от 29 марта, в котором горожан обязали соблюдать режим изоляции.