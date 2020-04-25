Комиссия по торговле товарными фючерсами США начала проверку из-за падений цены на нефть WTI до отрицательных значений. Об этом сообщает агентство РЕйтер. 20 апреля стоимость майских фьючерсов на нефть этого сорта в первые в истории была со знаком «минус». Американский регулятор проверит, был ли нарушен закон о товарной бирже. Расследование может занять несколько лет.