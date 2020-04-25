Столичная мэрия отвергла обвинения в нарушении прав на неприкосновенность жизни, семейную тайну и свободу передвижения. Власти направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск о незаконности указов мэра Сергея Собянина, передвижения по пропуска и режима изоляции, который власти называют «режимом самоизоляции». По мнению мэрии, это особая ситуация, где на граждан возлагаются особые обязанности, включающие ограничение свободного перемещения.
2020-04-25T09:30:00+03:00
2020-04-25T09:31:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 25 апреля 2020
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