В России, несмотря на ограничения по коронавирусу, сегодня пройдет акция «Библионочь»

Она состоится в дистанционном формате.

В рамках «Библионочи», как правило, библиотеки проводят специальные выставки и лекции, а также встречи с известными писателями для всех желающих. Не изменится эта традиция и предстоящим вечером, хотя и лично посетить эти мероприятия из-за коронавируса не удастся. В Москве к акции присоединились 16 библиотек, а также 15 музеев и галерей.

Все события разделены на три программы. Первая – для детей и подростков – будет представлена на YouTube-канале библиотеки имени Гайдара. На нем, например, покажут авторские короткометражные мультфильмы, мастер-классы о том, как придумать супергероя или создать свою историю начинающему писателю.

Вторая программа – театральная – начнется этим вечером и продлится всю ночь. Свои постановки в онлайн-режиме на канале библиотек Москвы покажут, помимо прочего, Мастерская Брусникина, Электротеатр «Станиславский» и Драматический театр имени Пушкина.

Лекции же для участников акции будут читать на странице Центральной библиотеки №197 имени Ахматовой. Среди спикеров – писатели Галина Юзефович, Андрей Аствацатуров и Людмила Улицкая.

Главной темой «Библионочи» станет предстоящее 75-летие Победы. В рамках этого события на официальной площадке акции начнется онлайн-марафон «75 слов Победы». Известные актеры, писатели и деятели культуры прочтут фрагменты военной корреспонденции и отрывки из книг о войне.