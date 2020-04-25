Декан МГУ подтвердил подготовку крупнейшей реформы института

В ходе онлайн-встречи со студентами глава факультета Вычислительной математики и кибернетки Игорь Соколов сказал, что ректор Виктор Садовничий озвучил решение о включении факультетов в крупные школы. Об этом, якобы, планировалось рассказать раньше, но из-за эпидемии возникла задержка.

Сообщения о реформе вуза вызывают тревогу – сказал «Эху» участник Инициативной группы МГУ Игорь Вайман.

Ранее сайт «Проект» писал, что все 40 факультетов, лабораторий и институтов МГУ объединят в 14 высших школ. В руководстве считают, что это позволит ликвидировать дублирующие друг друга направления.