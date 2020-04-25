В Петербурге скончался врач, заразившийся коронавирусом

Речь идет о анастезиологе-реаниматологе Сергее Белошицком. В фейсбуке Елизаветинской больницы указано, что ему было 50 лет, из них более 20 он проработал в медучреждении.

Врач скончался в Боткинской больнице, где, по данным агентства ТАСС, находятся более 120 медицинских работников с подтвержденным диагнозом коронавирус. Трое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.