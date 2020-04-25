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08:00, 25 апреля 2020

В Белоруссии проведут сегодня субботник

В Белоруссии, чей президент Александр Лукашенко не хочет признавать пандемию коронавируса в республике, проведут сегодня субботник. Он пройдет на фоне массового недовольства жителей страны.

Субботник проведут по всей Белоруссии. Это распорядился президент Александр Лукашенко. Он ранее называл ситуацию с коронавирусом массовым психозом и не раз говорил, что его больше волнует состояние экономики. Еще батька рекомендовал проводить профилактику против новой инфекции водкой и баней. Решение о проведении субботника, который независимые профсоюзы в республике называют незаконным и его бурно критикуют в соцсетях, власти даже закрепили в постановлении правительства, сообщает сайт Белорусский партизан. Сам Лукашенко хочет на несколько дней уехать в свою резиденцию на берегу реки Припять, где собирается цитата «посадить лес». Между тем в интернете несколько дней собирают подписи с требованием отменить субботник в период, когда стране грозит пик эпидемии коронавируса. Обеспокоена ситуацией в Белоруссии и Всемирная организация здравоохранения. Там считают, что для субботника Минску нужно выбрать другое время.

В Белоруссии по последним данным Минздрава страны почти 9 тысяч зараженных, около половины из них в Минске, 63 человека скончались. По данным ведомства, выздоровели больше тысячи пациентов.



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