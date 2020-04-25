Новая инфекционная больница в Новой Москве открылась на пять дней раньше

Это часть проекта Минобороны по борьбе с пандемией коронавируса.

Госпиталь и без того был построен за рекордно короткие сроки – всего за 38 дней. При этом это не временное, а капитальное сооружение, которое будет использоваться и после того, как угроза коронавируса перестанет быть актуальной. Больница рассчитана на 100 коек и десять боксов для интенсивной терапии, которые оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких. В центре установили самую современную технику, включая компьютерные томографы, эндоскопы и другие аппараты для высокотехнологичной помощь. Штат уже укомплектован, а медицинский персонал прошел дополнительную подготовку в Военно-медицинской академии. Накануне центр посетил губернаторов Московской области Андрей Воробьев, который посетил центр ранее попросил помощи Министра обороны Сергея Шойгу. В область уже направлены военные медики.

Первая больница из 15, по проекту Минобороны была открыта в Нижнем Новгороде 17 апреля.